Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania (5)

- A Pozzuoli i visitatori potranno andare alla scoperta dell'Anfiteatro Flavio, per dimensioni la terza arena del mondo romano, dopo quelle di Roma e Capua, mentre a Bacoli si potrà ammirare la Necropoli romana di Cappella ai margini del centro urbano dell'antica Miseno e in particolare sull'asse viario che collegava il sito antico con Cuma. A Castellammare di Stabia sarà aperta, per la prima volta dal FAI, Villa San Marco situata sul crinale del Verano, perla del territorio stabiese che fa parte di un'immensa villa con terme private, statue e ricche decorazioni parietali. A Capri i visitatori saranno guidati alla scoperta di una delle ville storiche dell'isola, Villa Mura proprietà della famiglia von Hessen, normalmente chiusa al pubblico. Situata sul pendio della collina di Castiglione, a pochi passi dalla piazzetta, la Villa offre una spettacolare vista sull'isola e sul golfo di Napoli. Visite speciali anche a Sorrento con l'apertura al pubblico dell'Imperial Hotel Tramontano, dove si passeggerà nel giardino inglese, nella corte ottocentesca, proseguendo nel giardino d'inverno e fra eleganti saloni, fino alla famosa terrazza dove fu scritta la nota canzone Torna à Surriento. Una passeggiata con vista mozzafiato che si concluderà nella Cappella Stella Maris, piccolo gioiello grandiosamente affrescata e datata 1500, completamente restaurata nel 1890. Sempre a Sorrento, si potrà visitare il Parco Botanico e il Design Hotel Parco dei Principi, uno dei gioielli più prestigiosi della penisola sorrentina. Sarà possibile visitarne gli ambienti più rappresentativi, normalmente accessibili solo agli ospiti dell'albergo. Come di consueto sarà possibile visitare a Massa Lubrense la Baia di Ieranto, Bene FAI in Campania. Le visite saranno riservate a piccoli gruppi e si articoleranno sia sui sentieri che nello specchio di mare della baia e sul sentiero che da Nerano conduce a Ieranto – visita all'area agricola; visita all'area della ex Cava Italsider; visita guidata in Kayak (solo per chi si iscrive o rinnova in loco); trekking da Nerano con laboratorio 'Chasing the Sun' (solo sabato 15 ottobre); trekking da Nerano con approfondimento sulla Raccolta delle olive (solo domenica) – Tutte le attività proposte richiedono la prenotazione obbligatoria - orari e prenotazioni su www.giornatefai.it. A Casalnuovo di Napoli si potrà visitare Palazzo Salerno Lancellotti che oltre ad essere sede di una Sezione distaccata dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Casalnuovo, ospita dalla fine del 2018 la sede operativa della Fondazione Isaia-Pepillo Onlus, offrendo la possibilità di ammirare dal vivo la manualità dell'attività sartoriale e la presentazione di un percorso tematico. (segue) (Ren)