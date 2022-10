Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Avellino le Giornate FAI d'Autunno 2022 daranno la possibilità ai visitatori di scoprire e conoscere il Borgo di Frigento con il Palazzo De Leo, storica dimora signorile che oggi ospita il Museo Archeologico, e il Borgo di Nusco, tra pittoresche case color pastello e i tesori nascosti della Cattedrale. In provincia di Benevento si andrà alla scoperta di Pietraroja e del fossile di Ciro, piccolo dinosauro di Scypionix Samniticus, il primo fossile di dinosauro scoperto in Italia, conservato nell'ex convento di San Felice di Benevento. E il PaleoLab struttura museale a pochi passi dal Parco Geopaleontologico dove si potrà ammirare la ricostruzione, arricchita da un percorso multimediale, con modelli in scala e videoproiezioni, dell'area circostante. Visite guidate anche alla chiesa di Santa Maria Assunta principale luogo di culto di Pietraroja e la famosa Prosciutteria. (Ren)