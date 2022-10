Clima: Politecnico di Torino analizza primo impatto nubifragio Marche, evento difficilmente prevedibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volendo individuare possibili direzioni di intervento, va suggerito di porre grande attenzione ai piani di protezione civile dei piccoli comuni collinari e montani. Se comunque resta difficile prevedere i nubifragi, non si può trascurare la preparazione del territorio e della popolazione agli eventi catastrofici, certamente rari ma non impossibili – ha commentato Pierluigi Claps, professore ordinario di Idrologia e Costruzioni idrauliche del Diati (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico e titolare della ricerca) - Le strategie di adattamento al cambiamento climatico richiedono quindi ulteriori sforzi nello sviluppo di metodologie di previsione in tempo reale e sistemi di allerta alla popolazione che siano in grado di salvare vite umane, nell’attesa di costruire le opere di difesa di cui abbiamo bisogno”, ha concluso. (Rpi)