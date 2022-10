Ambiente: Ispra su consumo di suolo, Roma è prima tra le città italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma conferma la tendenza dell’ultimo periodo e anche quest’anno consuma più suolo di tutte le altre città italiane. È quanto emerso dal Rapporto 2021 sull'uso e il consumo di suolo di Roma Capitale, condotto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e presentato oggi in Campidoglio. Roma risulta essere in questa posizione dal biennio di rilevazione 2017-2018 ed è la città che dal 2006 a oggi ha consumato, in media, più suolo di tutte le altre città, più di 90 ettari l’anno. Roma, che nell'ultimo anno ha consumato 95,05 ettari di suolo, è seguita da Ravenna e Vicenza, rispettivamente con circa 68 e 42 ettari. (Rer)