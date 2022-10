Ambiente: Ispra su consumo di suolo, provincia Roma è seconda a Brescia e davanti a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le province dove il consumo di suolo netto è cresciuto di più tra il 2020 e il 2021 sono Brescia, con più 307 ettari; Roma, con più 216 ettari, e Napoli con più 204 ettari. Questo quanto emerso dal Rapporto 2021 sull'uso e il consumo di suolo di Roma Capitale, condotto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e presentato oggi in Campidoglio. In termini assoluti, la Città metropolitana di Roma si conferma quella con la maggiore superficie consumata al 2021, con oltre 70 mila e 100 ettari, anche per effetto dgli ulteriori 216 ettari dell’ultimo anno, di cui 95 nel territorio comunale della Capitale. (Rer)