Ambiente: Ispra su consumo di suolo, stima costo perdita servizi ecosistemici al 2030 fino a 96,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una valutazione degli scenari di trasformazione del territorio italiano, nel caso in cui la velocità di trasformazione dovesse confermarsi pari a quella attuale anche nei prossimi anni, porta a stimare il nuovo consumo di suolo in 1.836 chilometri quadrati tra il 2021 e il 2050. Se fosse confermata la velocità media di trasformazione del suolo, rilevata nel periodo 2012-2021 anche nei prossimi 9 anni - considerando i costi annuali medi dovuti alla perdita di servizi ecosistemici, tra il 2012 e il 2030, si arriverebbe a un costo cumulativo compreso tra 78,4 e 96,5 miliardi di euro. Questo quanto emerso dal Rapporto 2021 sull'uso e il consumo di suolo di Roma Capitale, condotto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).(Rer)