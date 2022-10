Università: sabato il conferimento da parte della Parthenope della laura onoris causa a Raffaele de Nigris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 8 ottobre alle ore 11,00 presso Villa Doria d'Angri, l’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ conferirà la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Gestionale a Raffaele de Nigris. La cerimonia si articolerà in tre momenti: i saluti istituzionali affidati al Rettore, prof. Alberto Carotenuto, la Laudatio del Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Stefano Aversa, la Lectio Magistralis del dott. Raffaele De Nigris su ‘Imprenditorialità, Innovazione, Internazionalizzazione. I tre pillar dell’esperienza de Nigris’. Al termine sarà conferita la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. Tra le autorità, saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Casoria Raffaele Bene, il sindaco di Caivano Vincenzo Falco.(Ren)