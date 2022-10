Ambiente: Roma prima in Italia per consumo suolo con una media di 90 ettari l'anno dal 2006 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della presentazione del Rapporto sono intervenuti l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi e l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "Sappiamo bene che questo non è un rapporto positivo ma negativo per Roma - ha sottolineato Alfonsi -. Partiamo da questo rapporto negativo per sviluppare una positività nella conoscenza del dato reale sul consumo di suolo e ci serve nell'ottica di programmazione della città e anche degli impegni che il sindaco Gualtieri ha voluto prendere sulle 8 città italiane che dovrebbero arrivare alla neutralità climatica entro il 2050". "Un tema molto attuale, quello del consumo di suolo nella nostra città e nel Paese. A Roma in particolare abbiamo visto negli ultimi 20 anni, dalla fine degli anni novanta, una progressiva espansione della città verso i comuni di cintura, superato il raccordo anulare", ha proseguito Veloccia. "C'è stato un progressivo spostamento della città e oggi ci sono tre città a Roma: una interna alle mura Aureliane e vicino alle ex periferie storiche, una che si è creata tra il raccordo e i comuni e poi c'è una città vuota dentro la città", ha aggiunto. (segue) (Rer)