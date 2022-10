Cultura: domani a Palazzo Grenoble a Napoli l'anteprima del Linea d'Ombra Festival di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Jordan Layani, founder di Sloclap e game director di “Sifu” l’ospite dell’anteprima di Linea d’Ombra Festival in programma giovedì 6 ottobre 2022, alle ore 18, all’Institut Français “Le Grenoble” a Napoli. Una prima a tutti gli effetti per il festival di Salerno che quest’anno taglia l’importante traguardo della 27esima edizione: per l’occasione sarà presentata ufficialmente la nuova sezione dedicata ai videogiochi. Tre sono i temi al centro del confronto: l’innovazione nelle meccaniche di gioco, l’innovazione nel game design e l’innovazione nello sviluppo narrativo, autorialità (per i giochi che lo prevedono). Gianluca “Ualone” Loggia, content creator e giornalista con alle spalle una lunga carriera di militanza dell’informazione videoludica italiana, interagirà con Jordan Layani sulla sua esperienza di autore ed artista, utilizzando “Sifu” come uno scheletro per parlare del valore artistico e culturale del videogioco proprio attraverso le scelte creative adottate dall’autore. Ad aprire l’incontro con i saluti istituzionali sarà Lise Moutoumalaya, console generale di Francia per il Sud Italia; seguirà l’intervento di Peppe D’Antonio, direttore artistico del festival che presenterà il tema e le novità di questa XXVII edizione; Franco Cappuccio, curatore della sezione Gaming del festival, farà un focus sul perché e come si uniscono cinema e videogiochi. (segue) (Ren)