Cultura: domani a Palazzo Grenoble a Napoli l'anteprima del Linea d'Ombra Festival di Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jordan Layani è un artista ed autore videoludico. Dopo alcune esperienze come Level Designer e Game Designer per alcuni videogiochi Ubisoft (come Watch Dogs o Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier), nel 2015 fonda a Parigi Sloclap, casa di produzione videoludica indipendente, il cui focus chiave gira intorno ai giochi di combattimento con arti marziali per PC e console. Il progetto di debutto dello studio, Absolver, uscito nel 2017, di cui Jordan Layani è Design Director, è un grande successo, con una fanbase di più di tre milioni di persone al mondo. Nel 2022 esce Sifu, di cui Jordan Layani è Creative Director, su PC e Playstation 4/5, diventando uno dei grandi successi dell’annata videoludica e ricevendo recensioni entusiastiche da pubblico e critica. Gianluca Loggia, meglio conosciuto come Ualone, chiacchiera di videogiochi per lavoro dalla fine degli anni ’90. Nella sua carriera ha lavorato per molte delle principali testate della stampa specializzata di settore e in particolare è stato Caporedattore di PSM – storica rivista videoludica dedicata alla console Sony Playstation – e poi Editor di IGN Italia, uno dei più importanti network mondiali d’informazione videoludica. Nella sua più recente carriera ha iniziato a dedicarsi come content creator su Twitch, aprendo un canale d’informazione ed approfondimento videoludico e acquisendo in breve una community fantastica, sempre molto attenta, curiosa, affettuosa e in grado di fornire un supporto incredibile, e ha realizzato sugli stessi argomenti una serie di podcast molto seguiti, come “Walkie-Talkie con Ualone” o, più recentemente, “La casa dei player” che è il podcast ufficiale di Playstation Italia. (segue) (Ren)