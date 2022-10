Iran: Boccia, Pd Campania aderisce a presidio Cgil-Cisl-Uil per Piperno e donne iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico della Campania "aderisce e parteciperà al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil "Donne Vita Libertà" che si terrà domani pomeriggio a Napoli in piazza del Plebiscito. Domani saremo in piazza per sostenere la liberazione della nostra giovane connazionale, Alessia Piperno, e per ribadire con forza tutto il nostro sostegno alle donne iraniane che stanno lottando per i propri diritti e per i diritti di un intero popolo. Il Pd è e sarà sempre dalla parte dei più deboli, di chi lotta per i propri diritti, contro ogni forma di oppressione". Lo afferma Francesco Boccia, responsabile Regioni e enti locali della segreteria nazionale Pd e commissario del Pd Campania. (Rin)