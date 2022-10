Terzo settore: Manfredi, è straordinario motore di partecipazione e di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Terzo settore rappresenta un motore importante di partecipazione, di lavoro ed è un'opportunità soprattutto per dare una risposta nei servizi legati al welfare e all'educazione". Lo ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano manfredi, intervenendo al forum organizzato da Unicredit "Insieme. Possiamo. Le sfide del Mezzogiorno". "Lì dove non può arrivare il pubblico, la compartecipazione del Terzo settore è fondamentale e Napoli in questo è un grande laboratorio". (Ren)