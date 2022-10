Cultura: presentata alla Stazione Marittima la quarta edizione di Napoli Città Libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dal 13 al 16 aprile 2023 la quarta edizione di Napoli Città Libro, Salone del libro e dell'editoria al centro Congressi della Stazione Marittima. "Il titolo scelto è Tempeste, e si riferisce ai tempi che stiamo vivendo - ha detto Rosario Bianco vice presidente dell'associazione organizzatrice Liber@Arte presentando l'evento presso Gallerie d'Italia - il nostro vuol essere un messaggio di speranza, dopo le tempeste si ricostruisce. L' obiettivo è avvicinare i giovani alla lettura". Un'intera giornata sarà dedicata a Piero Angela. Al fianco del salone napoletano scende in campo lo scrittore Maurizio de Giovanni che ha lodato "la passione e il lavoro bello e importante degli amici Rosario Bianco e Alessandro Polidoro. In iniziative così le istituzioni devono avere un ruolo, non solo con risorse ma anche per ciò che concerne l'organizzazione, le attività di connessione con gli sponsor. La presentazione di Napoli città libro possiamo definirla una chiamata alle armi. Leggere vuol dire costruire". (segue) (Ren)