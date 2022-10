Cultura: presentata alla Stazione Marittima la quarta edizione di Napoli Città Libro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato del sindaco di Napoli Andrea Mazzucchi ha ricordato che "Napoli possiede uno dei più grandi patrimoni librari d'Europa". Con il contributo del Centro per il Libro e la lettura del Ministero della Cultura, patrocina l'evento anche la Camera di Commercio di Napoli, presente con il presidente Ciro Fiola. Il comitato scientifico è composto da Enza Alfano, Ileana Bonadies, Beatrice Gigli e Guido Trombetti. "Presentiamo il salone con mesi d'anticipo per inserirlo nella programmazione nazionale - ha sottolineato Polidori - Pur nella continuità possiamo definirla una edizione numero zero". Quattro le declinazioni dei temi, tra comunità, luoghi, linguaggi e pensieri ovvero: tempeste sociali, tempeste climatiche, tempeste in rete e tempeste della mente. Al centro gli organizzatori pongono il coinvolgimento del pubblico giovane con laboratori esperienziali su Drammaturgia, Fumetti, Booktoker e bookstragrammer, Podcast. (Ren)