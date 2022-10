Caro bollette: Di Iorio (Fmpi), Regione Campania sostenga anche settore turistico e agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania ha approvato l'avviso pubblico recante 'Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica' ma sono state dimenticate quelle operanti nel comparto turistico e quelle del settore agricolo", ha dichiarato Nicola Di Iorio, segretario regionale di Fmpi in Campania. "I 58 milioni di euro previsti - ha spiegato - sono indirizzati al sostegno delle imprese operanti nel territorio regionale per mitigare gli effetti rivenienti dalla crisi internazionale a seguito del conflitto Russo-Ucraino. Contrariamente a quanto detto nella premessa del Bando, vi rientrano unicamente le imprese rientranti nel solo settore manifatturiero escludendo altri settori meritevoli di un analogo intervento, a cominciare dal settore turistico che non solo ha subìto gravi ripercussioni dall'applicazione delle misure di contrasto al Covid-19 ma sta anche subendo i negativi effetti collaterali dell'applicazione delle sanzioni alla Russia a seguito dell'aggressione all'Ucraina, sia in termini di blocco dell'incoming di provenienza russa ma anche l'innalzamento, in modo vertiginoso, dei costi relativi al gas e all'elettricità". "L'aumento dei costi energetici sta mettendo in ginocchio l'intero settore della recettività turistica, alberghiera ed extralberghiera, sia sul litorale costiero che nell'entroterra e pertanto ho chiesto, dopo aver ascoltato numerose lamentele da parte degli imprenditori, non solo la modifica dell'Avviso Pubblico prevedendo l'estensione dei benefici in esso previsti anche al settore turistico e a quello agricolo, ma anche un incontro urgente con il Presidente e l'Assessore al Turismo della Regione Campania per discutere, con maggiore profondità di dettaglio, la questione che preoccupa per le certe e negative ricadute sociali", ha concluso Di Iorio. (Ren)