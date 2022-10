Energia: Iveco, Gls e Vulcangas inaugurano a Lodi impianto produzione biometano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Alessandro Vagaggini, director operations di Gls ha sottolineato l'impegno dell'azienda sul tema della sostenibilità: "Le nostre ambizioni sul tema della sostenibilità ambientale si traducono nello sforzo congiunto di molteplici reparti. Abbiamo infatti chi si occupa di gestire le linee di collegamento tra hub e sedi e la distribuzione dell’ultimo miglio sia per incrementare il numero dei mezzi a zero o bassa emissione, sia per ridurre il numero di chilometri necessari. La gestione delle operazioni di facchinaggio in hub e sedi è costantemente rivolta alla riduzione dei rifiuti che derivano dalle operazioni, così come il contributo del nostro Ufficio Acquisti è legato all’acquisto di energia da fonti rinnovabili. Il nostro massimo impegno è testimoniato da questa iniziativa, abbiamo puntato sui mezzi alimentati a Lng e siamo oggi in grado di rifornirli con Bio-Lng con nostra massima soddisfazione. Inoltre, stiamo investendo su nuovi magazzini con criteri eco-friendly”, ha concluso. (Rpi)