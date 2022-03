Torino: Lo Russo su morte Musy, uomo aperto al dialogo e allo scambio di idee e opinioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono dieci anni dall’agguato ad Alberto Musy. Era un collega ed era un amico, eravamo seduti insieme nei banchi della Sala rossa come capogruppo in Consiglio comunale. In questi anni sono tante le occasioni in cui mi è mancato il confronto con lui. Era un uomo aperto al dialogo e sempre disponibile allo scambio di idee e opinioni. In questa sua attitudine mi ha insegnato a lasciare sempre spazio aperto al dialogo. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ricordando l'anniversario della morte di Alberto Musy, consigliere comunale Torinese dell'Udc ucciso a colpi di pistola. "La sua passione civica dava un senso al suo essere persona di profonda cultura e intelligenza. Ci accomunava una grande passione per la politica, che entrambi vivevamo come servizio per la comunità - continua Lo Russo -. (segue) (Rpi)