Torino: Lo Russo su morte Musy, uomo aperto al dialogo e allo scambio di idee e opinioni (2)

- La nostra città, Torino, da allora ha perso una persona dalle numerose qualità umane e intellettuali. E la politica ha beneficiato di queste sue grandi qualità. In questo mio mandato sono numerosi i momenti in cui mi sarei confrontato con lui. Mi accompagneranno sempre i ricordi insieme: i nostri colloqui sulla città, sulla visione dei problemi e dello sviluppo e sul senso di comunità. Per me e per tutte le persone che lo hanno conosciuto è impossibile dimenticarlo. Oggi lo ricorderemo a Palazzo civico", conclude Lo Russo. (Rpi)