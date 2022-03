Veneto: Covid, casi stabili dopo la crescita dei giorni scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si attesta a 66.301 il totale degli attualmente positivi al Covid-19 in Veneto. Il bollettino odierno di Azienda Zero della Regione Veneto registra una stabilizzazione, come sempre avviene con dati del lunedì riferiti alla domenica. Il dato è sostanzialmente invariato (meno 107 casi) rispetto al giorno precedente ed è analogo a quello di un mese fa, quando la curva della discesa iniziava la sua frenata. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6 (totale 14.045). Continuano a calare i ricoveri negli ospedali, a stamattina 716 in area medica (meno 12) e 57 in terapia intensiva (meno 2). (Rev)