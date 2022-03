Mafie: Cantalamessa (Lega), Napoli ricorda le vittime, giornata di riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina siamo scesi in corteo fino a Piazza del Plebiscito per la XXVII Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Oltre 1000 innocenti chiamati singolarmente dal presidente della Camera, dal prefetto, dal questore di Napoli e da tutte le autorità presenti nonché dai parenti stessi. Un monito a tutta la politica affinché non si abbassi l'attenzione nei confronti di associazioni criminali oggi piuttosto silenziose, ma sempre più radicate. I familiari dei caduti che manifestano tra la folla sono non solo una testimonianza importante, ma soprattutto un enorme ammonimento per tutti. Oggi abbiamo un'occasione unica per riflettere e combattere con ancora più forza una battaglia in primis culturale. Vedere una partecipazione così vasta è un segnale positivo che diventa di speranza per le migliaia di ragazzi presenti da tutte le scuole". Lo ha dichiarato il deputato napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo commissione Antimafia e responsabile dipartimento Antimafia del partito. (Ren)