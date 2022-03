Veneto: firmata convenzione per conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale dell’intergruppo Lega – Liga veneta Roberta Vianello, si complimenta per la firma da parte dei sindaci della Riviera del Brenta della convenzione che ne disciplina i rapporti. “Questa firma è molto più di un atto formale: lo sviluppo del nostro territorio, che ho il piacere di vivere e rappresentare, passa da strumenti e politiche territoriali come questi”, commenta Vianello. L’accordo permetterà ai rappresentanti del territorio un migliore e più organico coordinamento, anche nei confronti dell’ente regionale, che per la Riviera si è impegnata anche finanziariamente. “Sono certa che dopo questa firma si apriranno nuove sfide e nuove possibilità di crescita. Il lavoro di squadra e di concerto con la Regione sarà essenziale per arrivare, nel tempo, a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. I sindaci lo sanno e per questo, con loro, è strategico collaborare in maniera costruttiva e con una visione di lungo periodo”, conclude Vianello.(Rev)