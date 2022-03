Veneto: disturbi alimentari, giovedì 24 il convegno “Venezia si colora di lilla”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la piantumazione di un ippocastano a Villa Franchin, per ricordare Chiara Fregonese, 33enne mestrina morta di anoressia nel 2020, e l'accensione col colore viola dei suoi palazzi istituzionali di Venezia e Mestre, continuano le iniziative promosse dall'amministrazione comunalenell'ambito dell'XI Giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla”, promossa con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi derivanti dai disturbi del comportamento alimentare. Giovedì 24 marzo, alle ore 17.30, all'Edificio 53 di Forte Marghera, si terrà infatti l'incontro “Venezia si colora di lilla”, a cui prenderanno parte, tra gli altri, la presidente del Consiglio comunale, Linda Damiano, e l'ambasciatrice locale dell'associazione 'Fiocchetto Lilla', Sandra Zodiaco, assieme a medici, specialisti, ex pazienti, rappresentanti di associazioni che si occupano di questa malattia, che viene ancora spesso sottovalutata, pur essendo, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la seconda causa di morte tra gli adolescenti, dopo gli incidenti stradali. Si calcola che in Italia soffrano di questa patologia, in forma più o meno grave, più di tre milioni e mezzo di persone, con 8.500 nuovi casi ogni anno.(Rev)