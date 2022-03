Mafie: Conte (M5s), sarò a Caivano per affermare presenza dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Ho trovato un clima di grande attenzione e di grande voglia di libertà, le organizzazioni criminali ci privano della libertà e anche della dignità di essere dei cittadini normali, della piena partecipazione alla vita politica ed economica e culturale del paese. Noi dobbiamo liberarci dalla mafia perchè ci opprime, dalla camorra. Sono qui anche per questo, e tornerò nel pomeriggio a Caivano dove sono stato pochi giorni fa, perchè queste realtà non hanno solo bisogno di un passaggio ma di una costante e attenta presenza da parte delle istituzioni, e io ci sarò con tutta la forza politica e la forza ideale e concreta del movimento 5 stelle". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte alla manifestazione promossa da Libera in memoria delle vittime innocenti di mafia. (ren)