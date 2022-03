Pnrr: Conte, tenere gli occhi aperti contro infiltrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo anche io preoccupazione perche' tutte le mafie inseguono gli affari e quindi si muovono in modo tentacolare laddove ci sono affari e arrivano investimenti e finanziamenti. Dobbiamo tenere gli occhi aperti, non possiamo permettere che i soldi e gli investimenti del Pnrr ma anche tutti gli altri investimenti vadano nel circuito dell'illegalità e ci siano infiltrazioni mafiose". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, alla manifestazione in corso a Napoli per la giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia. "Sono importanti - ha aggiunto Conte - i presidi di legalità che si costruiranno all'interno dell'attuazione del piano, e ovviamente tenere alta la soglia di tutte le componenti delle istituzioni". (Ren)