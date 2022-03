Mafie: Manfredi, su fondi Pnrr vigileremo per garantire legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel momento in cui ci sono grandi investimenti, ci sono anche grandi pericoli ma proprio la partecipazione della piazza e di tanti amministratori locali è segno di un impegno per la legalità". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in merito ai fondi del Pnrr e al rischio di infiltrazioni mafiose. "Come istituzione e con la Prefettura vigileremo con grande attenzione su questi investimenti e lavoreremo per mettere sempre al centro la legalità, i diritti e la giustizia". (Ren)