© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo controllare, come sempre facciamo, concretamente anche sul Pnrr. Sappiamo che le mafie possono intervenire per intercettare questi fondi. Noi siamo lo Stato e ci stiamo muovendo". Così il presidente della Camera Fico a Napoli per manifestazione di Libera contro la mafia in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Ren)