Piemonte: firmata convenzione per garantire accesso credito a realtà sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte e Finpiemonte hanno sottoscritto una convenzione con l’Istituto per il Credito sportivo per agevolare l’accesso al credito delle realtà sportive del territorio che desiderano realizzare investimenti utili alla programmazione delle loro attività, all’ammodernamento e all’efficientamento dei loro impianti, ad opere accessorie, nonché all'acquisto delle aree utilizzate dalle società stesse o delle attrezzature da destinare ad attività sportive. L'Istituto ha deciso di destinare 50 milioni di euro al Piemonte per raggiungere questi obiettivi. Oltre ai fondi è previsto anche l’affiancamento di professionisti del settore che offriranno la loro consulenza ai soggetti richiedenti. (segue) (Rpi)