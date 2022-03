Torino: assessore Diritti su Giornata contro razzismo, al lavoro su prevenzione e contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intendiamo promuovere e rafforzare il lavoro in rete sui territori, tra pubblica amministrazione, società civile e associazioni rappresentative dei gruppi a rischio, i/le leader di comunità, i gruppi informali: insieme vogliamo scrivere il piano d’azione cittadino di prevenzione e contrasto al razzismo, alle discriminazioni su base razziale, etnica e religiosa, ai crimini e discorsi d’odio. Non possiamo più accettare discriminazioni nell’accesso ai servizi pubblici, alla casa, al lavoro, ai servizi sanitari. Lo ha affermato Jacopo Rosatelli, assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità in occasione della Giornata contro il razzismo. Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale Abdullahi Ahmed che presiederà la nuova commissione consigliare speciale dedicata al Contrasto dei fenomeni di intolleranza. (segue) (Rpi)