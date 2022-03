Torino: assessore Diritti su Giornata contro razzismo, al lavoro su prevenzione e contrasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavori della Commissione partiranno dai dati e dalle ricerche nazionali sul tema - ha spiegato Ahmed -. Coinvolgeremo le comunità locali e le realtà associative impegnate su questi temi, insieme alla rete scolastica, con cui dobbiamo lavorare per diffondere la cultura del rispetto e dell’inclusione e per prevenire i fenomeni di razzismo e intolleranza". La presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo ha anticipato che la prima riunione della Commissione si svolgerà il prossimo "22 marzo: è uno strumento con il quale promuovere una cultura dell’uguaglianza e un’autentica equità di opportunità per tutti coloro che vivono a Torino", ha concluso. (Rpi)