Sardegna: assessore Turismo, potenziare offerta con itinerari identitari ed esperenziali

- Tra gli obiettivi della campagna di promozione turistica della Destinazione Sardegna hanno un ruolo fondamentale gli itinerari identitari ed esperienziali, che si rifanno ad un modello di turismo sostenibile. Lo ha detto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del programma di marketing territoriale "Insula - Sardinia quality world - Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna", promosso dall'Assessorato e dal Cipnes (Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna), che si è tenuta in occasione del "Salon mondial du Tourisme" di Parigi, dove la Sardegna è presente con un suo stand. "La Sardegna - ha aggiunto l'assessore Chessa - grazie a storia, tradizioni e cultura, accompagnate dalla ricchezza della sua enogastronomia, è in grado di offrire un prodotto di qualità che, aggiungendosi agli altri filoni turistici isolani, contribuirà alla destagionalizzazione dei flussi. Il turismo dei luoghi e delle esperienze è in costante crescita e la Sardegna non può rinunciare a catturare la sua fetta di mercato, perciò il progetto 'Sardinia quality world' punta a promuovere l'unicità dell'Isola, dove longevità, qualità della vita e biodiversità sono valori da far conoscere in tutto il mondo", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. (Rsc)