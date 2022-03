'Ndrangheta: arrestato latitante Ferdinando Spagnolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno posto fine a Casali del Manco, in provincia di Cosenza, alla latitanza di Fernando Spagnolo, di 68 anni. L’uomo era irreperibile da giugno 2019, allorquando la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria emetteva un ordine di carcerazione nei suoi confronti per l’omicidio di Marcello Geracitano, avvenuto nel gennaio 2005 a Stilo, in provincia di Reggio Calabria. Reato per cui Spagnolo dovrà scontare l’ergastolo, pena nel frattempo divenuta definitiva. Spagnolo era inoltre ricercato da ultimo - si legge in una nota - perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere di tipo mafioso, in gravemente indiziato di essere vertice e promotore della locale di ‘ndrangheta attiva nel territorio di Stilo. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Dda, l’8 marzo scorso aveva portato all’arresto di nove persone nell’ambito dell’operazione cosiddetta "Doppio sgarro", concepita e condotta dalla Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica. La localizzazione del latitante è stata propiziata da un lavoro corale che ha visti coinvolti gli investigatori dell’Arma reggina, affiancati dai Carabinieri di Crotone e Cosenza, che hanno fornito il proprio contributo informativo e di conoscenza del teatro di operazione, con il coordinamento congiunto delle Procure della Repubblica - Direzione distrettuale Antimafia - di Reggio Calabria e Catanzaro, dirette dai procuratori Giovanni Bombardieri e Nicola Gratteri. Investigazioni - continua la nota - che hanno condotto a rintracciare il latitante all’interno di un casolare di campagna, intento a preparare il pranzo. (segue) (Com)