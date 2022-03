Napoli: partito il corteo di Libera in ricordo vittime innocenti di mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo dell'associazione Libera è partito da Piazza Garibaldi a Napoli per la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La marcia raggiungerà Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio si uniranno anche il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Per le conclusioni in Piazza del Plebiscito interverrà don Luigi Ciotti.(Ren)