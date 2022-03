Piemonte: assessore Marrone su Giornata vittime mafie, fondi aggiuntivi per beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver raddoppiato i fondi per i contributi alle iniziative in occasione della celebrazione di oggi, sono orgoglioso di poter annunciare che con i nostri uffici regionali abbiamo predisposto anche il Bando per i beni confiscati che triplica le risorse rispetto alla legislatura Chiamparino. In totale, come giunta, abbiamo previsto un importante stanziamento di 450 mila euro, di cui 120 mila per le spesa corrente dei beni e 230 mila per spese di investimento sugli stessi. Lo ha annunciato l'assessore Piemontese Maurizio Marrone in occasione della Giornata in ricordo delle vittime delle mafie. "La novità, infatti, è che da quest'anno i comuni e gli enti avranno possibilità non solo di ristrutturare i beni per poi metterli a disposizione della cittadinanza, ma potranno anche utilizzare i fondi regionali per le utenze dei beni in loro carico - ha continuato Marrone -. (segue) (Rpi)