Imprese: presidente Confindustria Alto Piemonte, guerra accelera crisi con rischio paralisi economia (2)

- Come Confindustria, chiediamo misure strutturali in ambito energetico, come un tetto al prezzo del gas, meglio se a livello Europeo, che rispecchi il costo all'origine e sia frutto di contratti a medio/lungo termine anziché della speculazione, che comporta grande volatilità anche in una sola giornata, e un prezzo dell'elettricità che non sia fissato in base all'impianto meno performante. Per dare un segnale positivo al nostro sistema produttivo si dovrebbe potenziare 'Industria 4.0', aumentare il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridurre il cuneo fiscale; serve anche un riordino della tassazione, con l'abolizione dell'Irap e un'Ires fissa al 15 per cento, con un'addizionale del 9 per cento per chi preferisce distribuire gli utili rispetto a chi li reinveste in azienda", ha concluso Filippa. (Rpi)