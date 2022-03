Ucraina: minori non accompagnati, mozione Pd Veneto per sostegni ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliere i profughi è un dovere a cui nessuno può né vuole sottrarsi, ma richiede un impegno straordinario che ha bisogno di risorse adeguate”. Lo sostiene la vice capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale veneto Vanessa Camani, prima firmataria di una mozione sottoscritta anche da tutti gli altri consiglieri del gruppo Giacomo Possamai, Anna Maria Bigon, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis. Nel testo si chiede che lo Stato garantisca aiuti economici concreti ai Comuni, in particolare per quanto riguarda i minori non accompagnati. “La Giunta Zaia si attivi nella Conferenza Stato-Regioni e in sede di Conferenza Unificata affinché gli enti locali abbiano a disposizione fondi sufficienti: senza un importante intervento, i bilanci comunali non possono fronteggiare questa emergenza nel modo migliore, considerando l’aumento delle tariffe energetiche e dei prezzi a cui assistiamo in questi giorni”, precisa Camani. Secondo i consiglieri democratici, il Veneto sta dando prova di grande generosità, ma è indispensabile seguire le procedure previste dalla legge e risulta determinante una regia statale che monitori le varie iniziative, affinché tutti i minori ucraini che arrivano in Italia siano censiti assicurando loro una adeguata protezione oltre al rispetto di diritti fondamentali a partire da quelli all’istruzione e salute. “Tuttavia, senza risorse è impossibile fare un’accoglienza e un’integrazione degne di questo nome a bambini e ragazzi in fuga dalla guerra che da settimane vivono in condizioni di assoluta sofferenza”, conclude Camani.(Rev)