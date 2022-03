Napoli: Fico, mafia, criminalità e camorra sempre al centro di agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mafia, la criminalità organizzata, le camorre dobbiamo metterle al centro sempre dell'agenda politica fin quando questo fenomeno non sarà sconfitto e dobbiamo investire soprattutto sui giovani". E' quanto detto dal presidente della Camera Roberto Fico, a margine della XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, manifestazione in corso a Napoli. "La presenza di tante persone che si sono impegnate per organizzare questa giornata, che non finisce oggi ma è 365 giorni all'anno, denota che ci sono tante persone che lavorano per la giustizia per la legalità e per il benessere sociale", ha concluso il presidente della Camera Fico. (Ren)