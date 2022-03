© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra deve terminare il prima possibile, è un fallimento umano e politico e ogni azione che facciamo oggi è un'azione che deve costruire la pace". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, a Napoli per la manifestazione di Libera per la Giornata in memoria delle vittime innocenti della criminalità. "Solo la pace noi possiamo costruire e nient'altro", ha aggiunto Fico. (Ren)