Ucraina: Conte, Ue deve essere compatta per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unione Europea per il conflitto in Ucraina può fare molto, può continuare a mantenere assolutamente unitaria la reazione e la risposta ferma per condannare, contrastare questa aggressione militare, per cercare di indirizzare verso una soluzione politica un conflitto militare che non può avere un esito positivo per nessuno". Lo ha detto l'ex premier Giuseppe Conte, a margine della manifestazione contro le Mafie organizzata da Libera in corso a Napoli. "Rimanere compatti, importante mantenere la coesione anche nell'applicazione delle misure di reazione che abbiamo già predisposto, coinvolgendo tutti gli attori internazionali verso questo obiettivo, una soluzione politica", ha dichiarato Conte. (Ren)