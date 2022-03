Mafie: Manfredi, Napoli in prima linea, mettere al centro legalità e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una giornata bellissima. Da Napoli mandiamo un messaggio all'Italia di una città che è in prima linea e che vuole voltare pagina e guardare oltre mettendo al centro la legalità e i diritti". Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in occasione della manifestazione nazionale di Libera per la Giornata della memoria e delle vittime innocenti delle mafie. "Napoli ha risposto con i suoi giovani e con tutta la città quando don Ciotti mi ha chiesto di fare questa giornata a Napoli sono stato contento perche' Napoli, la sua provincia e la regione hanno sofferto tantissimo per la pressione camorristica. Noi - ha proseguito Manfredi - dobbiamo combattere questa battaglia quotidiana ma questa piazza è una grandissima risposta che significa che questa città vede nei valori della legalità il proprio futuro e noi andremo avanti in questa direzione con grande forza e determinazione". (Ren)