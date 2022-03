Mafie: Don Ciotti, molti familiari delle vittime non conoscono verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Camminiamo perché ci siano verità e giustizia. L'80 per cento dei familiari non conosce la verità". Così presidente di Libera Don Luigi Ciotti oggi a Napoli, al corteo organizzato da Libera per la Gionata in memoria delle vittime innocenti di mafia. "Loro sono vittime di una violenza criminale, c'è un'altra violenza in atto in Europa. Credo che sia importante che ci sia un filo che ci collega a quello che sta succedendo proprio ai confini di casa nostra". "Anche a Parigi alle 11.30 - ha proseguito il presidente di Libera - saranno letti i nomi delle vittime innocenti. È un problema che deve riguardarci tutti. In Italia se c'è stata una variante seria durante questo Covid è stata la variante criminalità". "Lottiamo - ha proseguito - per chiedere alle istituzioni di fare la loro parte, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Il delegare è una malattia terribile. Noi siamo disponibili a dialogare con le istituzioni se fanno le cose giuste, ma dobbiamo essere una loro spina nel fianco se non fanno quanto devono. Anche i cittadini devono darsi una mossa, assumersi le loro responsabilità. Abbiamo troppi professionisti della lamentela nel Paese. Abbiamo bisogno di persone che si impegnino di più". (Ren)