Abruzzo: Coldiretti, al via iscrizioni Oscar green 2022 anche per i giovani abruzzesi

- Con la guerra e i rincari che mettono a rischio la disponibilità di cibo Made in Italy, scatta la corsa delle idee anticrisi dei giovani agricoltori italiani che si impegnano per dare risposte concrete ed innovative alle difficoltà che stanno compromettendo il loro futuro. È quanto afferma la Coldiretti in occasione del via alle iscrizioni all'Oscar Green 2022, il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l'economia dei propri territori e raggiungere l'obiettivo della sovranità alimentare in un Paese come l'Italia oggi fortemente dipendente dalle importazioni dall'estero. Anche i giovani abruzzesi al premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, potranno iscriversi fino al 30 aprile 2022 direttamente sul sito nella sezione Oscar Green in una delle sei categorie di concorso. La prima categoria "Energie per il futuro e sostenibilità", premierà quelle imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile, che tutelano, valorizzano e recuperano, e che, rispondono ai principi di economia circolare e alla chimica verde, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando e producendo energia nel rispetto dell'ambiente. Mentre "Impresa Digitale" premia invece i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che coniugano tradizione e innovazione attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e l'introduzione dell'innovazione digitale quale leva strategica per garantire maggiore competitività all'agroalimentare, anche attraverso nuove modalità di comunicazione e vendita quali l'e-commerce e il web marketing. (segue) (Gru)