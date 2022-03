Energia: Zaia, abbiamo diversificato troppo poco sulle fonti di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina ci ha fatto capire che noi non abbiamo né la sovranità alimentare né quella energetica, e negli ultimi anni abbiamo diversificato troppo poco sia come fonti di approvvigionamento sia come qualità dell'energia. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da "Rainews24". "Il Pnrr è stato negoziato bene, ma di mezzo c'è stata la novità della guerra che ci ha fatto capire due cose: che non abbiamo luna sovranità alimentare né quella energetica. Per questo bisogna fare più investimenti e dire ai cittadini che è finita la ricreazione", ha detto Zaia. "Si dibatte da decenni sulle fonti energia, e ci sono Paesi come Francia e Germania che investono sul nucleare: noi pensiamo di fare un bel fatturato avendo un cliente pesante (la Russia) che occupa quasi il 40 per cento di questo fatturato", ha aggiunto.(Com)