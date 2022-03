Amministrative: Letta a Tommasi, sarai sindaco di una Verona sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tu, Damiano, sarai il sindaco di una Verona sostenibile e consegnerai ai nostri figli, ai nostri nipoti, una città, un territorio, un ambiente che sapranno in grado di vivere anche domani. Ti consegniamo la nostra speranza, la nostra aspettativa. Tutti insieme saremo in grado di dare una svolta importante a questa città". Lo ha detto, rivolgendosi al candidato sindaco del centrosinistra per Verona, Damiano Tommasi, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante l’Agorà ibrida "Il Paese che vogliamo, equo e sostenibile", a Verona. (Rin)