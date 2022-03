Torino: oltre 120 milioni e 45 progetti sul territorio metropolitano con il Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risorse per 120 milioni di euro del Pnrr andranno al territorio metropolitano della Città di Torino. Lo ha sancito la Commissione tecnica, rispetto ai fondi di inclusione e coesione sociale. Si tratta di 45 interventi progettuali suddivisi in 5 ambiti territoriali. I capofila dei 5 ambiti territoriali metropolitani sono Carmagnola, Grugliasco, Ivrea, Pinerolo e la Valle di Susa. Nell’ambito territoriale con capofila Carmagnola sono stati ammessi i progetti presentati da 7 comuni, che riceveranno risorse per 16 milioni di euro. Ai 18 comuni dell’ambito il cui capofila è Grugliasco andranno 57 milioni. Mentre a Pinerolo saranno 8 comuni dell’ambito di a cui saranno destinati fondi per 19 milioni, mentre 18 milioni e mezzo andranno agli 8 comuni dell’ambito di Ivrea e 10 milioni ai 4 comuni dell’ambito della Valle di Susa. (segue) (Rpi)