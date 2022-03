Pnrr: Fedriga, semplificazione per non bloccare procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza servono semplificazione e velocità nelle procedure pubbliche. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che questa mattina ha siglato a Trieste l’Intesa per la legalità tra le prefetture e la Regione. Intervenendo a conclusione del seminario "Il Friuli Venezia Giulia per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici", Fedriga ha sottolineato la necessità di rendere interconnesse le banche dati delle amministrazioni pubbliche per agevolare la collaborazione tra istituzioni. "È fondamentale, e non solo per il Pnrr, adottare semplificazione e velocità nelle procedure pubbliche, altrimenti rischiamo di trasformare la legalità in un blocco. È uno sforzo importante e le risorse tecnologiche possono darci una mano - ha detto il presidente della Regione -. Digitalizzare i processi è il primo passo per rendere efficiente la pubblica amministrazione ed efficienza significa trasparenza. La norma poco chiara agevola l’illegalità. Darci regole semplificate, che possano rendere compatibili le procedure, significa rendere le amministrazioni pubbliche più dialoganti tra loro, per dare risposte ai cittadini e preservare il principio di legalità". (segue) (Frt)