Imprese: presidente Confindustria Alto Piemonte, guerra accelera crisi con rischio paralisi economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi pensa che la produzione industriale stia rallentando per colpa della guerra sbaglia: la guerra è solo un acceleratore drammatico, con costi di vite umane inimmaginabili, di una controtendenza in corso da tempo. Senza interventi immediati le imprese vanno verso la paralisi. E' l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia Gianni Filippa. "Quello che ci preoccupa – ha continuato Filippa – è la mancata percezione, da parte di molti, della nuova crisi economica che potremmo dover affrontare tra qualche mese: aumento delle aziende in cassa integrazione, attività dell'indotto quasi completamente ferme, meno redditi disponibili; l'incremento delle spese fisse legate ai maggiori costi energetici comporterà anche una riduzione dei consumi e una minore propensione a spendere da parte delle famiglie. (segue) (Rpi)