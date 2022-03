Torino: oltre 120 milioni e 45 progetti sul territorio metropolitano con il Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre 113 milioni sono stati riservati ai progetti della Città di Torino per la rete delle biblioteche comunali, ben 120 milioni di euro sono destinati fuori dal capoluogo: una scelta precisa per i cittadini, - ha affermato il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, rivendicando la volontà di coinvolgere il più possibile il territorio, anche a discapito del capoluogo - consapevole che se riparte la Città Metropolitana di Torino riparte l’intero Piemonte. Grazie ai fondi del Pnrr sulla Missione 5 per inclusione e coesione sociale un milione e 200 mila cittadini del territorio metropolitano Torinese potranno fruire di servizi a livello locale a carattere sociale o che abbiamo individuato per ricostruire un incontro intergenerazionale e interculturale. Sarà possibile realizzare servizi e spazi nuovi o riqualificarne di esistenti in termini di accessibilità e di sostenibilità", ha concluso. (Rpi)