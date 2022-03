Piemonte: Coldiretti su siccità, serve attivazione piano emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve attivare lo stato di emergenza per siccità e carenza idrica in Piemonte poiché la situazione si sta aggravando di giorno in giorno e le colture ne stanno già risentendo. Le coltivazioni seminate in autunno, come orzo e frumento iniziano ora la fase di accrescimento che rischia di essere compromessa dalla siccità, ma a preoccupare è anche lo sviluppo dei prati destinati all'alimentazione degli animali perché se le condizioni di secca dovessero continuare, i nostri agricoltori saranno costretti a intervenire con le irrigazioni di soccorso, dove sarà possibile. Lo hanno affermato il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa. (segue) (Rpi)