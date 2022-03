Piemonte: Coldiretti su siccità, serve attivazione piano emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'altra parte nei prossimi giorni partiranno le lavorazioni per la semina del mais, ma con i terreni aridi e duri le operazioni potrebbero essere più che problematiche. A preoccupare è la mancanza di riserve idriche – hanno continuato Moncalvo e Rivarossa -, gli abbassamenti dei livelli di falda e della portata dei corsi d'acqua: tutti elementi fondamentali per garantire l'irrigazione estiva di tutte le colture. Occorre, quindi, non solo individuare modalità efficienti ed efficaci per governare l'emergenza, ma anche avviare un processo attraverso il quale porre la necessaria attenzione al tema delle infrastrutture irrigue ed incrementare la capacità di conservazione, per utilizzare l'acqua nei momenti di maggior idro-esigenza superando l'attuale condizione di diffusa dispersione", hanno concluso. (Rpi)