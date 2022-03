Trasporti: Moretti (Pd) a “Nova”, l’Europa è stata e sarà solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo ad un dibattito nel corso di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, l’europarlamentare Alessandra Moretti ha spiegato ad Agenzia Nova il ruolo delle istituzioni europee a sostegno del comparto trasporti. “Noi non possiamo tornare indietro. La battaglia per mondo pulito, per la sostenibilità ambientale e per una sostenibilità economica e sociale non può essere più rinviata e il mondo del trasporto e della logistica e centrale. E’ un partner essenziale delle istituzioni politiche. L’Europa in questi anni con la pandemia ha dimostrato di essere solidale, versando fondi e risorse straordinariamente importanti. Lo sarà anche adesso. La guerra avrà degli impatti negativi anche sul nostro paese ma l'Europa sarà sempre lì pronta con un fondo compensativo a sostenere quei paesi come l'Italia che avranno delle ripercussioni negative anche da questo punto di vista”, ha detto Moretti.(Rev)